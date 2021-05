Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la Statele Unite sa renunte la restrictiile privind exportul de vaccinuri anti-Covid si de ingrediente pentru acestea, informeaza BBC. Remarcile lui Macron vin dupa aparitia unei dispute intre statele europene si SUA privind cel mai eficient mod de a…

- Presedintele american Joe Biden va impune incepand de marti noi restrictii de calatorie intre Statele Unite si India, din cauza epidemiei de Covid-19, interzicand accesul in SUA a majoritatii persoanelor care nu sunt cetateni ai SUA, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Noile…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi seara ca AstraZeneca trebuie sa livreze dozele de vaccin antiCovid promise conform înțelegerii cu Uniunea Europeana înainte de a exporta doze în alte tari, transmite BBC News. ”Compania trebuie sa îsi…

- Uniunea Europeana va putea sa isi respectele tintele referitoare la vaccinarile impotriva Covid-19 in pofida intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca in conditiile in care Pfizer produce o cantitate mai mare de doze decat planificase, a declarat comisaul pentru Industrie Thierry…

- Liderii UE au discutat la summitul on line de joi despre realizarea unor pașapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva Covid-19. Decizia liderilor vine in contextul in care mai multe țari din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze sezonul…

- Von der Leyen a declarat intr-o conferinta de presa ca aproximativ 95% din vaccinurile fabricate in UE care au fost exportate incepand cu 30 ianuarie au fost fabricate de Pfizer si BioNTech, iar restul de Moderna. Ea a spus ca ambele companii isi respecta contractele de aprovizionare cu UE si, prin…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a propus joi, intr-un interviu acordat cotidianului britanic Financial Times, ca tarile bogate sa transfere 3% pana la 5% din vaccinurile COVID-19 pe care le au in stoc in Africa, continent in lipsa crunta, noteaza AFP. In interviu, seful statului francez a declarat…