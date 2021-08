Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori rusi au anuntat ca au modificat vaccinul anti-COVID-19 Sputnik V, ce este folosit de mai bine de un an, pentru a actiona impotriva variantei Delta a virusului, considerata mai contagioasa, transmite joi DPA. "Noul vaccin se afla deja in frigidere", a declarat seful Institutului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca datele actuale nu arata ca sunt necesare rapeluri ale vaccinurilor pentru Covid-19, adaugand ca persoanele vulnerabile la nivel mondial trebuie sa fie vaccinate complet inainte ca tarile sa desfasoare un rapel, transmite Reuters, citata de…

- Pfizer și BioNTech au depus la autoritațile de reglementare din SUA datele inițiale ale unui studiu clinic in faza timpurie pentru autorizarea celei de a treia doze a vaccinului lor anti-Covid, au anunțat luni cei doi producatori de medicamente, potrivit News.ro , care citeaza Reuters. Aceste date vor…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) are nevoie urgenta de fonduri in valoare de 11,5 miliarde de dolari pentru lupta cu pandemia de COVID, potrivit unui draft al unui raport consultat de Reuters . Datele apar in contextul ingrijorarilor ca state bogate incearca sa ocoleasca programele OMS privind…

- Uniunea Europeana a impus Amazon.com Inc o amenda de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro) deoarece a procesat datele private incalcand GDPR (Regulamentul General privind protectia datelor in UE), a anuntat vineri gigantul american, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform unei decizii…

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin împotriva COVID-19 începând de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionând riscurile…

- Posibile contaminari și insuficiente controale de sterilizare sunt doua din problemele semnale de Organizația Mondiala a Sanatații in urma unui control al producatorul vaccinului rusesc Sputnik V, potrivit unui raport interimar publicat miercuri și citat de publicația independenta The Moscow Times.…

- Pana acum, 4.898.866 de locuitori (din cei aproximativ 10 milioane) au primit cel putin o doza de vaccin si pragul de 5 milioane "va fi atins cu siguranta in acest weekend", a afirmat Viktor Orban, intr-o interventie la postul public Radio Kossuth, citat de Reuters ..In acest context, a afirmat șeful…