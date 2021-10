Stiri pe aceeasi tema

- Trei migranti care stateau intinsi pe sinele de tren au murit dupa ce au fost calcati de tren. O a patra persoana a fost ranita grav si transportata la spital in stare critica. Tragedia a avut loc intr-un oras din sud-vestul Frantei.

- Echipa naționala de fotbal a Franței s-a calificat joi seara in finala Ligii Națiunilor, invingand cu 3-2, in semifinala jucata pe Juventus Stadium, din Torino, reprezentativa Belgiei, dupa ce „diavolii roșii” au condus la pauza cu 0-2. In finala, Franța va lupta pentru titlul impotriva Spaniei.…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din judetul Giurgiu este cercetat penal dupa ce a condus un autovehicul cu o alcoolemie de 0,97 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat si a prezentat politistilor un permis de conducere obtinut pe teritoriul Frantei contra unei sume de bani. "Politistii…

- Dezastru in Franța, unde a plouat in cateva ore cat in o toamna. Inundații puternice in departamentul Gard, din sudul Franței, in urma unor ploi puternice Cateva cladiri s-au prabușit parțial și mai multe persoane au fost ranite, in urma unui adevarat potop in sudul Franței. In cateva ore a plouat cat…

- Antoine Griezmann a pus capat, marți, unei serii de doua meciuri fara victorie pentru naționala Franței, reușind cele doua goluri ale partidei contra Finlandei din Preliminariile CM 2022. Prin cele doua reușite, atacantul l-a egalat pe Michel Platini în clasamentul golgheterilor nationalei din…

- Kylian Mbappe s-a accidentat la gamba si a parasit cantonamentul nationalei Frantei, joi dupa-amiaza, informeaza lequipe.fr.Desi controlul RMN nu a relevat nicio leziune, staff-ul echipei Frantei nu a dorit sa-si asume niciun risc.Dupa discutii cu PSG, campionul mondial a fost pus la dispozitia…

- Polonia este prima echipa care a obtinut trei victorii la Campionatul European 2021, care este gazduit de Serbia, Bulgaria, Croatia si Romania. Polonia, clasata pe patru la editia precedenta, a dispus cu 3-1 de Cehia si conduce in Grupa B, de la Plovdiv. Serbia, campioana en titre, a bifat al doilea…

- Un incendiu de vegetație de proporții a cuprins regiunea Var, din sudul Frantei. 5.000 de hectare de teren au fost deja arse. Pompierii au facut publice imagini cu cerul de un roșu stralucitor in primele ore ale dimineții de marți.