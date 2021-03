Vaccinarea, recomandată şi pentru persoanele care au fost deja infectate cu SARS-CoV-2 Ministerul Sanatatii a transmis recomandari legate de vaccinarea impotriva COVID-19 a persoanelor care au fost deja infectate cu SARS-CoV-2, aratand ca nu s-a stabilit cat timp dureaza imunitatea dobandita in urma bolii. Persoanele care s-au infectat se pot vaccina dupa cel putin 14 zile de la iesirea din izolare, in cazurile asimptomatice, sau de la disparitia simptomelor. Persoanele care au primit tratament pentru COVID-19 cu anticorpi monoclonali sau plasma convalescenta ar trebui sa astepte 90 de zile pana la vaccinare intrucat aceste tratamente pot reduce eficacitatea vaccinului. „Expertii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

