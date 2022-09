Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a depus la Senat un proiect de lege, inițiat de președintele partidului, Marcel Ciolacu si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, in care propune ca zilele de 6 (Sarbatoarea Botezului Domnului) si 7 ianuarie (Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul) sa fie declarate zile…

- World Values ​​Survey a realizat un sondaj cu intrebarea centrala daca credeti in existenta Iadului, inregistrand pe o harta procentele respective din populatia fiecarei tari din Europa, transmite publicatia greceasca Eidiseis, citata de RAd. Potrivit hartii publicate de World Values ​​Survey cu rezultatele…

- Un proces de amploare, deschis impotriva a 32 de țari europene, se va judeca incepand din toamna la Curtea Europeana pentru Drepturilor Omului (CEDO). Romania și alte 31 de state din Europa au fost date in judecata de o familie din Portugalia din cauza ca nu au luat masurile adecvate pentru a preveni…

- Autoritațile maghiare de reglementare in domeniul energiei și utilitaților publice a anunțat ca in Ungaria, cheltuielile generale raman mici, in ciuda scumpirilor ce au loc la nivel european. In Spania, in luna iunie, gazul a fost de 10 ori mai scump fața de cel unguresc. In iunie, Budapesta a fost,…

- Romania a obtinut locul I pe echipe, la olimpiada de Informatica, faza pe Europa Centrala. Editia din anul acesta a avut loc in Croatia. La concurs au participat 13 echipe din 12 tari. Este vorba despre Austria, Croatia, Cehia, Elvetia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) a variat in 2021 intre 55% din media Uniunii Europene in Bulgaria si 277% in Luxemburg, iar zece state membre au avut acest indicator peste media din blocul comunitar, arata datele publicate luni de Oficiul…

- ANPC transmite, joi, detalii despre ancheta care vizeaza compania aeriana Blue Air, precizand ca, din 30 aprilie 2021 - cand s-au ridicat majoritatea restrictiilor impuse de pandmie – compania a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste…