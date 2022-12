Stiri pe aceeasi tema

- Rumen Radev a anunțat ca va lua parte la interpretare in prima zi a anului viitor. Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena este cel mai popular concert de Anul Nou, difuzat in 92 de țari și urmarit in direct de aproximativ 50 de milioane de spectatori. Reamintim ca Austria a blocat…

- FOTO: Ansamblul folcloric HORA, al comunei Vlasinești, au dus stindardul folclorului in toate zonele țarii Ansamblul folcloric HORA, al comunei Vlasinești, incheie un an plin de realizari,un an in care in care i s-a recunoscut talentul importanța sa pe plan local și nu numai. Printre realizari de numara…

- Cum lucreaza Poșta Romana de Craciun și Revelion. Programul de lucru in perioada sarbatorilor de iarna Poșta Romana nu va avea program de Craciun, in perioada 24 – 26 decembrie, și nici in perioada de Revelion, 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, potrivit unui anunț al Companiei Naționale. Compania…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri, 16 decembrie, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ valabila pana sambata in 17 judete din vestul si sud-vestul tarii. Citește și: Campulungul a revenit la automotor Malaxa Potrivit meteorologilor, in perioada 16 decembrie, ora 12…

- La aflarea veștii ca Romania nu intra in Schengen, propietarul unui magazin a pus la cale un protest inedit prin care vrea sa-și arate nemulțumirea. Propietarii au scos de la vanzare produsele RedBull si Pfanner – doua companii austriece, producatoare de bauturi racoritoare. Dupa ce au scos produsele,…

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai mari agricultor din vestul țarii, cu afaceri in zona Aradului, a luat decizia de a-și inchide conturile la BCR, banca al carei acționar principal este Erste Group din Austria si a anunțat ca nu va mai cumpara motorina pentru utilajele agricole, de la OMV. Masura a…

- Alerta de ninsori, vant și polei, valabila pana luni in toata țara. Vine iarna in acest weekend Meteorologii au emis o alerta de ninsori, ploi moderate, polei, și intensificari ale vantului, valabila de vineri și pana luni, in cea mai mare parte a țarii. Intervalul de valabilitate al avertizarii: 18…

- In perioada 26-29 octombrie, are loc cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara (FILTM), cel mai important proiect internațional dedicat literaturii care se desfașoara in Vestul țarii. Ediția din acest an, prima in car