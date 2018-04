Vacanta de 1 Mai: Tot mai multi romani aleg plajele din strainatate

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani au ramas blocati pe Aeroportul Ciampino din Roma, in prima zi de Paste, dupa ce cursa care trebuia sa ii aduca acasa a fost anulata, iar unii dintre ei au fost reprogramati pentru curse de miercuri, joi sau vineri.

- Peste 70% dintre romanii din mediul urban planuiesc sa-și petreaca Paștele acasa, cu familia sau prietenii, in timp ce doar 12% intenționeaza sa plece in vacanța in acest weekend, in țara sau in strainatate, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. Pentru majoritatea romanilor Paștele…

- Bucovina s-a transformat intr-o destinatie de lux pentru vacanta de Paste. Trei nopti de cazare costa pana la 643 de euro (3.000 de lei), pentru doua persoane. In mini vacanta de Paste, ceva mai ieftine sunt destinatii din Europa precum Grecia, Milano, Londra sau Roma.

- Mahnit de pustiirea satului bunicilor, un barbat plecat la munca in strainatate a decis sa salveze o casuta batraneasca din satul copilariei sale. Acesta a cumparat in centrul satului o casa veche, taraneasca, o constructie traditionala, din caramizi din lut. Fara sa investeasca in ea o avere, tanarul…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.

- La aproape doua luni dupa încheierea sarbatorilor de iarna, gândul vacanței începe sa prinda contur. Sa fie în iunie sau în septembrie? Un oraș aglomerat sau o stațiune liniștita la mare? Variantele încep sa se înmulțeasca pe masura ce îți dai seama…

- Destinația? Dubai! Pentru zeci de mii de romani, metropola araba nu mai fost un vis interzis. Anul trecut s-a inregistrat anul trecut o crestere de 20% a numarului de turisti veniți in Dubai din țara noastra. 61.323 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai, potrivit datelor anuntate de autoritatea…