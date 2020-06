Stiri pe aceeasi tema

- USR Sector 5 a formulat un denunt penal la DNA impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale, a anunțat USR București, intr-o postare…

- USR Sector 5 a formulat un denunt penal la DNA impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale, anunța AGERPRES."USR Sector 5…

- Stelian Bujduveanu, liderul consilierilor generali PNL, sustine ca in spatele atacurilor ”suburbane” ale PSD la adresa lui Nicusor Dan se află Gabriela Firea. ”Pe zi ce trece, Gabriela Firea simte cum îi fuge pământul de sub picioare. A început numărătoarea inversă a mandatului său de primar,…

- Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT) Laszlo Tokes si presedintele Consililui National Secuiesc Balazs Izsak au anuntat marti ca au depus la ICCJ un denunt penal impotriva presedintelui Klaus Iohannis pe care il acuza de instigare la ura si discriminare.

- Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes, si presedintele Consiliului National Secuiesc, Balazs Izsak, au depus la ICCJ un denunt penal impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Acesta e acuzat de instigare la ura si discriminare.

- Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes, si presedintele Consiliului National Secuiesc, Balazs Izsak, au depus la ICCJ un denunt penal impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Acesta e acuzat de instigare la ura si discriminare, scrie Mediafax.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a criticat, joi, metoda de testare ''din usa in usa'' privind infectia cu coronavirus, subliniind importanta respectarii procedurilor recomandate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."Noi respectam cu strictete procedura adoptata de INSP, care este, de fapt,…

- Un medic de familie din comuna doljeana Mischii este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de abuz in serviciu și zadarnicirea combaterii bolilor. Anchetatorii susțin ca medicul și-ar fi indeplinit sarcinile de serviciu in mod defectos cu ocazia plasarii in autoizolare a doua pesoane. ”La data de…