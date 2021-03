USR PLUS saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a trimite la reexaminare legea prin care o suprafata de teren de 46 de hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. "Salutam decizia presedintelui Iohannis de a trimite la reexaminare legea prin care statul roman ofera gratuit un teren in valoare de sute de milioane de lei din Bucuresti. USR PLUS a facut un apel la presedintele dupa ce CCR a respins sesizarea grupului parlamentar privind aceasta lege. USR PLUS sustine dezvoltarea si investitiile,…