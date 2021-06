Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre avocata Georgiana Trandafir, care s-a facut remarcata in ultima vreme cu postari acide, razboinice sau ironice pe Facebook, toate in siajul șefei Clotilde, atat de prinsa in lupta vituala cu ”mafia”, ca problemele reale par sa inceteze sa mai existe. Totuși, contractul de prestari…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna a sarit luni in apararea primarului Sectorului 1 Clotilde Armand in scandalul gunoiului, care a stat neridicat aproape o saptamana. „Printre temele abordate a fost susținerea și un mesaj foarte clar și neechivoc de susținere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand,…

- Ironie la adresa primarului Clotilde Armand dupa criza gunoiului din Sectorul 1, care i-a afectat pe bucureștenii din sector timp de o saptamana. „De ziua naționala a Franței, unde și-a anunțat prezența primarul Sectorului 1 al Micului Paris, va concerta Omul cu șobolani”, a scris avocatul Gheorghe…

- Peste 120 de milioane de lei, dintre care 24 de milioane aferente serviciilor prestate in acest an, este suma pe care Romprest susține ca o are de incasat de la Primaria Sector 1. In vreme ce primarul Clotilde Armand amenința cu sesizari la parchet și rezilierea contractului, operatorul spune ca nu…

- Sebastian Burduja i-a reproșat primarului de la Sectorul 1 ca jignirea cea mai mare pe care a adus-o PNL este plasarea „langa cei impotriva carora am luptat si luptam, si anume PSD”. Mai mult, Burduja i-a reamintit lui Clotilde Armand ca este primar și datorita voturilor și sprijinului PNL. „Somam public…

- Primarul general Nicusor Dan anunta ca a fost facut inca un pas pentru reducerea risipei in primarie, obtinandu-se decizia judecatoreasca de dizolvare a Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucuresti. Primarul afirma ca organiatia nu facea decat sa cheltuiasca de pomana banii publici…

- PNL o someaza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, sa inceteze jignirile la adresa liberalilor. Presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a tinut sa aminteasca, intr-o conferinta de presa, ca votul PNL au contribuit la schimbarea primarului Sectorului 1. "Somam public primarul Sectorului…