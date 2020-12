USR întreabă: V-ați lăsa copilul să se căsătorească cu un liberal sau un pesedist? „Alegerile se apropie, insa la USR-PLUS facem mai mult decat sa ne pregatim de alegeri. Ne pregatim și pentru ce urmeaza. Mai ales intr-o perioada atat de complicata precum cea de acum. In acest sens, am pornit un parteneriat cu doi cercetatori in științe politice pentru o cercetare extinsa despre opiniile celor mai importanți oameni ai USR-PLUS, voi. Cercetarea este utila atat pentru noi ca mișcare politica, cat și pentru cercetarea academica in sociologie politica. Studiul se va desfașura in mai multe etape. Va vom trimite trei chestionare de completat, in diverse momente. Toate chestionarele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa susținuta marți, la Palatul Cotroceni, despre invitarea doctorului Alexandru Rafila la Cotroceni, in contextul in care medicul deschide lista PSD-ului pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din acest an. „In calitate de reprezentant al Romaniei…

- Studiul a fost realizat pentru a vedea daca increderea publicului in vaccinare in timpul pandemiei COVID-19 a crescut sau daca, din contra, a scazut. Cel mai cunoscut vaccin in randul oamenilor este cel antigripal, urmat de cel anti-HPV si vaccinul anti-varicela. Cercetarea arata ca increderea in vaccinuri…

- Sociologul Catalin Stoica și antropologul Radu Umbreș au participat la o cercetare internaționala despre atitudini și comportamente legate de COVID, inclusiv conspirațiile despre pandemie. Radu Umbreș explica ca, din randul romanilor, varstnicii sau susținatorii partidelor tradiționale sunt mai predispuși…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, dupa alegerile parlamentare, vor urma patru ani de "pace politica" si oportunitati pe care Romania nu le-a mai avut in istorie, aceasta fiind, in opinia sa, o sansa pentru romani sa devina "un fel de tigrii ai Europei Centrale si de Est". "Mai avem putin…

- Secretarul general al Pro Romania, Ion Mocioalca, trece la PSD și va candida pe listele partidului in județul Caraș Severin, au declart surse din partid pentru Digi 24. Mocioalca va deschide lista PSD la Senat. Ion Mocioalca a trecut de la PSD la Pro Romania in decemebrie 2018, ca urmare a „stilul de…

- Documente atasate: SONDAJUL SOCIOPOL realizat in Bucuresti dupa alegerile locale Institutul de sondare a opiniei publice SOCIOPOL a realizat primul sondaj de dupa desfașurarea alegerilor locale. Cercetarea sociologica a fost efectuata pe un eșantion de 1003 persoane din București, pentru a afla care…

- Duminica, 27 septembrie, au loc alegerile locale 2020. Iata, mai jos, cateva lucruri pe care trebuie sa le știți atunci cand mergeți la urne, pentru a nu va anula votul. Pentru inceput, trebuie sa știți ca, daca nu aveți o reședința diferita de domiciliu, veți vota la secția la care ați fost arondat.…

- "Sunt cazuri exceptionale, mi-am exprimat opinia si o cunoasteti foarte bine si s-a cam terminat. Daca ati observat cumva, s-a cam terminat. (...) Puteti sa presupuneti sau sa va folositi sursele, dar va spun ca s-a cam terminat", a precizat presedintele, in cadrul unei conferinte de presa sustinute…