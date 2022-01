USR cere transparentizarea costurilor de producție și furnizare practicate pe piața energiei Senatorul USR de Cluj, Cristian Bordei, membru in Comisia pentru Energie din Senat, ii solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa puna la dispoziția opiniei publice costurile de producție și prețurile practicate de toți actorii semnificativi din piața de energie. In opinia sa, fara aceste date este imposibil sa avem o imagine corecta asupra cauzelor care au condus la actuala criza a facturilor la energie. Nu se poate stabili nici cine din lanțul producator, transportator, intermediar, distribuitor final/furnizor ar putea fi de vina pentru creșterea prețurilor la energie. Informațiile ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

