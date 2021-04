Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, s-a vaccinat cu serul Pfizer Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat ca s-a vaccinat anti COVID. Ulterior, ea a scris un mesaj și a postat o fotografie din timpul procedurii pe Twitter, anunța MEDIAFAX. Informația a fost preluata pe pagina de Facebook RO Vaccinare. „Dupa ce am depașit 100 de milioane de vaccinari in UE, ma bucur foarte mult ca am facut, astazi, prima doza de vaccin impotriva COVID19”, a anunțat Ursula von der Leyen. Liderul Comisiei Europene a mai spus ca va fi accelerata campania de vaccinare. „Vaccinarile vor crește in continuare, deoarece livrarile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

