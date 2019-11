Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene vrea sa se investeasca circa 3 trilioane (3.000 de miliarde) de euro in protectia climei pana in 2030, relateaza marti ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), preluat de Reuters. Ursula Von der Leyen, care ar urma sa preia sefia executivului…

- Banca Europeana de Investitii va inceta sa sustina proiecte legate de energii fosile Banca Europeana de Investitii va inceta sa sustina proiectele legate de energii fosile, inclusiv gaz, incepand din 2022, a anuntat institutia joi intr-un comunicat. "După o lungă discuţie am ajuns la…

- Presedinta desemnata a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are in continuare in plan ca activitatea noului executiv comunitar sa inceapa pe 1 decembrie, desi guvernul de la Londra a anuntat ca nu va propune un comisar european din partea Regatului Unit inaintea alegerilor anticipate care se…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI), care este abilitata sa verifice eventualele conflicte de interese in cazul comisarilor europeni desemnati, se va reuni la 12 noiembrie pentru a analiza declaratiile de avere ale candidatilor francez, ungar si roman, informeaza joi EUobserver,…

- Ursula von der Leyen, viitoarea șefa a Comisiei Europene, cere Londrei sa desemneze un comisar european în cazul în care va face parte din Uniunea Europeana și dupa 31 octombrie.

- Borrell, care este ministru de externe in Spania, a fost propus sa-i succeada Federicai Mogherini in functia de sef al diplomatiei UE, urmand sa-si inceapa mandatul pe 1 noiembrie, conform Agerpres. Totusi, el trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European ca parte a echipei propuse de presedinta…

- Brexit-ul, daca se va intampla, va fi doar inceputul relației intre Marea Britanie și UE, nu sfarșitul. Declaratia a fost facuta de președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza France 24, citeaza digi24.ro.

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a chemat joi statele Uniunii Europene la eforturi comune in abordarea provocarilor cu care se confrunta blocul comunitar, transmite dpa potrivit Agerpres Aceste provocari se refera la digitalizare, modificari demografice, schimbari climatice…