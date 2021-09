Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de 52 de ani a fost prins de politistii de frontiera din Timisoara transportand 17 migranti straini care au traversat ilegal frontiera cu Serbia si voiau sa ajunga in Timisoara. Calauza este cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand ca la finalizarea…

- Transport de migranți oprit de polițiștii de frontiera timișeni, la Denta. Oamenii legii au gasit, intr-un autoturism, noua bengalezi care intrasera ilegal in Romania. Șoferul, un sirian cu permis de ședere, nu avea permis de conducere, iar mașina era neinmatriculata.

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat pe un drum judetean, intre localitatile Giulvaz si Foeni, sapte cetateni irakieni, doi adulti si cinci minori, care se deplasau pe jos, intentionand sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidratare,…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat pe un drum judetean, intre localitatile Giulvaz si Foeni, sapte cetateni irakieni, doi adulti si cinci minori, care se deplasau pe jos, intentionand sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidratare,…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat, in zona de competența, sapte persoane, doi adulți si cinci minori, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidradare, politistii de frontiera le-au acordat primul ajutor si au solicitat…

- Polițiștii de frontiera au prins zece afgani și doi barbați romani, care erau calauzele acestora, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița dinspre Serbia, pentru a ajunge in Timișoara.

- Trei barbati din Bangladesh au fost descoperiti de politistii de frontiera in timp ce incercau sa intre in Romania prin PTF Giurgiu, ascunsi intr-un autocamion care transporta parafina din Turcia. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au descoperit, in aceasta dimineața, 50 de cetațeni de origine afro-asiatica care incercau sa treaca ilegal frontiera. In jurul orei 05.00, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman care conducea…