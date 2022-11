Instanta a admis propunerea DNA de arestare preventiva a lui Niculae Badalau, masura fiind dispusa pentru 30 de zile. Cealalta persoana retinuta in acest dosar a fost plasata in arest la domiciliu. ”In baza art. 226 C. proc. pen. admite in parte propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA, in dosarul de urmarire penala nr. 256/P/2022. 1. In baza art.202 C. proc. pen. rap. la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. dispune arestarea preventiva a inculpatului Badalau Niculae, (date), pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 28.11.2022…