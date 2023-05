UPDATE: Avertizare COD GALBEN de furtuni in Alba. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina. Localitațile vizate Meteorologii au actualizat avertizarea Cod Galben de furtuni, descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina, valabila marți dupa-amiaza in mai multe localitați din județul Alba. Potrivit ANM, pana la ora 16:00 sunt vizate localitațile: Zlatna, Campeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montana, Lupșa, Meteș, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scarișoara, Almașu Mare, Garda […] Citește UPDATE: Avertizare COD GALBEN de furtuni in Alba. Ploi, descarcari electrice,…