UPDATE. Alegeri parlamentare în diaspora 2020. S-au deschis urnele în Europa. 740.000 de români, așteptați să voteze Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 8:00 S-au deschis secțiile de votare in toata Europa Secțiile de votare din toata Europa sunt deschise pentru alegerile parlamentare. Pana sambata dimineața, la ora 8 (ora Romaniei) iși exprimasera deja opțiunea peste 22.000 de persoane.Primele poziții la capitolul prezența la urne pentru diaspora sunt deținute de doua secții din Chișinau și cate una din Sydney,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

