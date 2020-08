Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 1R Huedin – Albac, pe raza localitații Dealul Negru. Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua ambulanțe SAJ au fost alertate in jurul orei 14.00 pentru a gestiona o situație de urgența produsa in…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Accident GRAV pe DN1R, intre Huedin și Albac: 5 raniți dupa coliziunea a trei mașini. A fost solicitat un elicopter SMURD Un accident rutier, a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN1R Huedin – Albac, pe raza localitații Dealul Negru. Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1R Huedin - Albac, la kilometrul 25, pe raza localitații Dealu Negru, județul Cluj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. Circulația…

- Victime in urma unui eveniment rutier produs pe Autostrada A2.Un accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 192.In eveniment au fost implicate doua autoturisme, iar doua persoane au fost ranite, fiind constiente.La accident au intervenit mai multe echipaje de salvatori,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc duminica dupa-amiaza pe drumul Huedin - Beliș, pe raza localitații Dealul Negru.Din primele informații ar fi implicate 3 autoturiame, in urma evenimentului rutier rezultand ranirea Mai multor persoane.Traficul in zona este blocat. Vom…

- Evenimentul a avut loc pe strada Plopilor din localitate. Un accident rutier s a produs in aceasta seara, in urma cu scurt timp, la Navodari. Doua persoane au fost ranite, in urma unui impact intre un autoturism si o motocicleta. Evenimentul a avut loc pe strada Plopilor din localitate. A fost solicitata…

- Duminica, la ora 11:28, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier pe DN68A, pe raza localitații Margina. In accident au fost implicate 3 autoturisme in care se aflau 5 persoane, dintre care 4 persoane necesita ingrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Traficul rutier in zona a fost blocat in urma impactului dintre un autoturism si un autotren. Doua persoane fiind ranite in urma impactului. Citeste si: Accident rutier grav intre un microbuz si un TIR. Opt persoane, ranite in urma impactului VIDEO Conform IPJ Alba, conducatorul autoturismului,…