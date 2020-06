Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Lane, in varsta de 37 de ani, a fost pus in libertate din penitenciarul din comitatul Hennepin din statul Minnesota, arata documentele biroului serifului. Lane este unul din cei trei presupusi complici la uciderea lui Floyd, in varsta de 46 de ani, de catre fostul politist Derek Chauvin.…

- Unul din cei patru fosti politisti albi din Minneapolis acuzat in dosarul mortii afro-americanului George Floyd a depus cautiunea de 750.000 de dolari si a fost eliberat miercuri, informeaza Reuters. Thomas Lane, in varsta de 37 de ani, a fost pus in libertate din penitenciarul din comitatul Hennepin…

- Avocații a doi dintre polițiștii implicați în arestarea care a cauzat moartea lui George Floyd au afirmat ca aceștia au fost angajați de mai puțin de o saptamâna și ca ambii și-ar fi exprimat îngrijorarea despre modul în care acesta a fost adus în arest în 25 mai,…

- Cei patru polițiști acuzați de moartea lui George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea stabilita de judecatorul din Minneapolis, un milion de dolari, astfel ca urmeaza sa fie condamnați la ani grei de inchisoare, potrivit CNN.J. Alexander Kueng, Thomas Lane și Tou Thao au aparut in instanța la o zi…

- Acuzatiile formulate miercuri de procuratura statului american Minnesota impotriva a patru fosti politisti din Minneapolis prezinta detalii despre ultimele clipe din viata lui George Floyd, barbatul de culoare ucis in 25 mai si a carui moarte a fost urmata de proteste de strada violente in Statele Unite,…

- Procurorul care investigheaza moartea lui George Floyd in Minneapolis a reclasificat faptele drept omucidere voluntara, acuzandu-l pe ofițerul de poliție care l-a asfixiat pe Floyd de „omor premeditat”.Ceilalți trei ofițeri de poliție de la fața locului sunt acuzați și ei in același dosar, a anunțat…

- Procurorul care investigheaza moartea lui George Floyd în Minneapolis a reclasificat faptele drept omucidere voluntara, acuzându-l pe ofițerul de poliție care l-a asfixiat pe Floyd de „omor premeditat”, iar ceilalți trei ofițeri de poliție de la fața locului sunt acuzați și ei…

- Avocatul și politicianul american Amy Klobuchar a declarat, miercuri, ca cei patru foști ofițeri de poliție care au fost implicați in arestarea lui George Floyd sunt acuzați in acest caz, dupa decesul cetațeanului afro-american, noteaza CNN.Avocatul general din Minnesota, Keith Ellison, a extins acuzațiile…