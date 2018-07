Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul American pentru Agricultura (USDA) estimeaza ca in acest an, productia de lapte va creste cu 2,2 milioane de tone in Uniunmea Europeana, productia de branza cu 200.000 tone, iar productia de unt cu 70.000 de tone.

- Uniunea Europeana trebuie sa riposteze dur la masurile comerciale aplicate de presedintele SUA, Donald Trump, si sa il "readuca unde ii este locul", afirma comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, care pledeaza pentru acorduri cu statele americane, pentru a evita Casa Alba.

- Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste ponderea angajatilor din sectorul public in totalul populatiei ocupate din economie in perioada 2000- 2016, arata datele publicate ieri de Eurostat. Astfel, daca in anul 2000 ponderea bugetarilor…

- Romania se situeaza pe ultimele locuri in Uniunea Europeana cand vine vorba de ponderea tinerilor care lucreaza in agricultura, arata datele publicate recent de Eurostat. In anul 2016, in UE erau 10,3 milioane persoane care lucrau ca manageri de ferma. Aproximativ o treime dintre aceștia aveau o varsta…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna mai 2018, comparativ cu luna precedenta, impulsionat de majorarea semnificativa a preturilor lactatelor, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters,

- Rata de angajare a proaspat absolventilor – un indicator calculat de Eurostat ca pondere din total a absolventilor de studii medii si superioare care s-au angajat in primii trei ani de la absolvire – a ajuns la 76% in 2017, la cel mai ridicat nivel din 2008 incoace. Fata de anul 2016, rata…