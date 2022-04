Stiri pe aceeasi tema

Plata in ruble a gazelor rusesti inseamna o incalcare a contractelor in vigoare, iar, daca Rusia decide sa intrerupa livrarile, Uniunea Europeana este gata sa faca fata acestei decizii, a afirmat, marti, comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, prezent la Bucuresti la o conferinta…

Australia a anuntat vineri ca va impune sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si familiei sale, precum si impotriva a 22 de "propagandisti si agenti ai dezinformarii rusi" din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza DPA, scrie AGERPRES.

Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, susține ca Rusia ar putea trece la folosirea armelor chimice sau chiar nucleare in Ucraina.

Peste 25.000 de ruși au sosit in Georgia de la invazia Rusiei in Ucraina. Rușii s-au luptat sa gaseasca locuințe la prețuri accesibile in orașele mari, și mulți dintre ei pot fi vazuți ratacind prin capitala Tbilisi, cu valizele și, adesea, chiar și cu animalele de companie, relateaza BBC.

Membri ai delegatiilor Ucrainei si Rusiei au semnalat, duminica dupa-amiaza, ca exista posibilitatea ajungerii in cateva zile la o solutie diplomatica pentru oprirea confruntarilor militare, conform BBC News.

Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO.

Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a spus ca aprovizionarea cu arme și muniții din Uniunea Europeana catre Ucraina ar destabiliza situația, iar pe termen lung ar avea consecințe periculoase.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere urgentarea procesului de aderare la Uniunea Europeana, deși ieri acuza ca NATO l-a lasat sa lupte singur cu Rusia și facea apel la civilii din toata Europa sa apere Ucraina.