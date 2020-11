Unii elevii – anunțați că pot beneficia de consiliere psihopedagogică, alții încă așteaptă după tablete Unii elevii din Gorj au fost anunțați ca pot beneficia de consiliere psihopedagogica, alții inca așteapta tabletele promise de autoritați. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, avand in vedere contextul actual și desfașurarea activitații in sistem online pentru toate unitațile de invațamant, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse si Asistența Educaționala Gorj vin in sprijinul elevilor cu o linie telefonica directa, unde specialiștii din cadrul CJRAE Gorj vor sta la dispoziție pentru a oferi sprijin psihopedagogic pentru dificultațile emoționale și comportamentale.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

