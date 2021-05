Unic în lume: La noi, concertele indoor sunt considerate mai sigure decât cele din exterior Industria de spectacole și evenimente din Romania funcționeaza in aceasta perioada dupa o serie de norme incoerente și neadaptate contextului actual, care nu au in vedere specificul și complexitatea acestei industrii, susțin reprezentanții Asociației lucratorilor in industria Spectacolelor din Romania. Concret, „masurile de relaxare” despre care se discuta in aceste zile inseamna ca la o incidența de sub 3 cazuri/1000 de locuitori, se pot organiza evenimente la interior NU și in exterior. Adica, in Romania, evenimentele la interior sunt mai sigure decat cele la exterior – caz unic in lume, afirma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

