- Premierul ungar Viktor Orban a refuzat joi sa deschida frontierele tarii sale cetatenilor statelor pe care Uniunea Europeana (UE) le-a prezentat drept ”sigure” in privinta covid-19 saptamana aceasta, cu exceptia cetatenilor Serbiei, relateaza Reuters.UE - ale carei frontiere externe au fost…

- Daca vor exista semne care sa indice un al doilea val epidemic de coronavirus, ‘nu vom ezita sa luam masurile legale si economice necesare’, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, informeaza MTI, titreaza Agerpres. Intr-un interviu la postul public Radio Kossuth, Orban a afirmat ca raspunsul…

- Premierul ungar Viktor Orban a semnat miercuri seara decretul prin care in Ungaria inceteaza starea de urgenta pentru combaterea epidemiei COVID-19, transmite agentia DPA. Starea de urgenta a fost instituita pe 11 martie, iar pe 30 martie Viktor Orban a obtinut din partea parlamentului…

- Miliardarul George Soros a avertizat vineri ca Uniunea Europeana ar putea sa se divizeze in contextul pandemiei de coronavirus, daca blocul comunitar nu va emite obligatiuni perpetue pentru a ajuta statele membre cu probleme, precum Italia, transmite Reuters. Soros, 89 de ani, a subliniat…

- Ungaria a început desfiintarea centrelor pentru solicitanti de azil din zonele de tranzit situate la frontiera cu Serbia, dupa decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care aceste spatii au fost catalogate ilegale, informeaza Mediafax citând Reuters.Curtea de Justitie a…

- Premierul ungar Viktor Orban a facut, miercuri, o postare controversata, pe Facebook, dupa ce proiectele UDMR privind autonomia au fost respinse in Parlamentul Romaniei. El a pus pe contul sau o imagine cu un glob cu harta Ungariei mari, in care apare inclusiv Transilvania. Reactiile romanilor nu au…

- Viktor Orban a prezentat intr-o postare pe Facebook un plan de relaxare, insa a subliniat ca purtarea maștilor va fi obligatorie in magazine și mijloacele de transport public, iar restricțiile de deplasare raman in vigoare in Budapesta și in imprejurimi, urmand a fi relaxate in restul țarii.…