Ungaria a înregistrat cel mai mare număr de decese într-o zi, din aprilie Autoritatile sanitare din Ungaria, o tara care aproape ca nu a luat masuri împotriva celui de-al patrulea val al pandemiei, au anunțat marti ca 224 de persoane au decedat de COVID-19 într-o zi, cel mai ridicat numar înregistrat din aprilie anul acesta, relateaza EFE.

De asemenea, în ultimele 24 de ore a crescut numarul persoanelor spitalizate cu COVID-19 și s-a ajuns la un total de 7.568.

În ce priveste noile cazuri, numarul a ramas stabil la 4.311 cazuri, reprezentând jumatate din media contagierilor înregistrate în ultimele sapte zile

