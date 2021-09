Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragan este absolvent al Scolii Gimnaziale Nr. 28 din localitatea Galati si este primul elev admis la concursul de admitere in clasa a IX a, la Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza"Radu Dragan este absolvent al Scolii Gimnaziale Nr. 28 din localitatea Galati si este primul elev admis…

- Miercuri, 15 septembrie, la Școala Gimnaziala „Mihai Kogalniceanu” din municipiul Buzau a avut loc o lecție-eveniment dedicata igienei corporale și orale. Copii de clasa a VIII-a și clasa a VII-a au primit pachete oferite de Oana Gheorghiu, coordonatorul farmaciilor MaxiFarma. Au fost pregatite pentru…

- Umilința din derbiul cu FCSB (0-6) a dus la o schimbare de antrenor la Dinamo, Dario Bonetti (60 de ani) fiind înlocuit din funcție. Conform gsp.ro, cele doua parți au ajuns la un numitor comun, iar contractul a fost reziliat. Favorit pentru a-l înlocui pe Bonetti este Vasile…

- Un elev de la Colegiul Național I. C. Bratianu din Pitești a fost confirmat cu COVID-19. 23 de elevi sunt contacți direcți stabiliți de DSP, transmite Lucian Ionescu, prefectul interimar al județului Argeș. Clasa din care face parte are activitatea fizica suspendata. Vom reveni!

- 480 de elevi, dintre care 120 sunt boboci de la clasa a IX-a (79 de baieti si 41 de fete), vor incepe luni, 13 septembrie, cursurile la Colegiul Național Militar „Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc. La examenul de admitere in clasa a IX-a, cea mai mare medie a fost 9,97, ...

- Elevii care au susținut evaluarea naționala au aflat astazi, 24 iulie, la ce licee au fost repartizați. Mediile de intrare și unde au fost repartizați 2.145 de elevi din Neamț (din 3.452 care au susținut evaluarea naționala) pot fi aflate aici . Cei 3 elevi de 10 din județul Neamț au fost admiși la…

- Elevele plutonier adjutant Daria Balahura și plutonier Irina Puiu de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc se afla intr-o tabara de vara la Școala Militara Navala „Francesco Morosini" din Veneția, datorita performanțelor de excepție ...

- NOU! Transferul elevilor in colegiile nationale militare. Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a IX-a si a X-a in acest an se pot transfera in colegiile nationale militare (CNM), in clasele a X-a si a XI-a, in anul scolar 2021-2022. Iata și locurile scoase la concurs: CNM “Mihai Viteazul”,…