Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Mureș informeaza ca in perioada 29-30.06.2022 a efectuat plata pentru scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații fermierilor in anul 2022, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 catre beneficiarii eligibili…

- Forul decizional al Regiunii Centru s-a reunit, recent, in plenul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, la Castelul Haller din județul Mureș. Ședința de lucru destinata reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru a fost organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala…

- Studiul de Fezabilitate pentru varianta de ocolire Reghin, revizuit, va fi suspus analizei și avizarii in cadrul ședinței CTE – CNAIR, care va avea loc vineri, 27 mai, a anunțat Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș. "Contractul pentru completarea studiului de fezabilitate necesar construcției variantei…

- Primarii localitaților frecventate de ursi vor putea decide impuscarea lor, chiar și in extravilan, nu doar in interiorul localitatii, ca pana acum. Ministerul Mediului a hotarat ca pot fi omorați 220 de urși, daca devin periculoși. Reprezentanții unor organizații de protectie a mediului spun insa ca…

- Reprezentanții societații Keresd GuestHouse SRL, titulara proiectului „Demolare și reconstrucție școala și schimbare de destinație din școala in vila turistica", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mures, fara efectuarea evaluarii…

- Reprezentanții SC Compania Aquaserv SA anunta consumatorii ca pentru efectuarea unor lucrari de spalare a rezervoarelor de apa potabila (rezervor de 1.000 de metri cubi), se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 12 mai 2022, intre orele 20.00 – 24.00 (estimare), pe urmatoarele strazi din Targu…

- Mandatat in ședința de Guvern sa demareze negocieri pentru menținerea activitații fabricii de zahar de la Luduș, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu s-a intalnit ieri cu reprezentanții cultivatorilor de sfecla de zahar din zona Mureș. In urma discuțiilor au rezultat trei posibile variante, prin…

- in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Mureș (APIA Mureș) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru urmatoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:…