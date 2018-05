Unei profesoare musulmane din Berlin i se interzice să poarte vălul în clasă Unei profesoare musulmane din Berlin i s-a interzis sa mai poarte val in sala de clasa, intrucat in acest oraș exista o lege ce interzice ca angajații ce dețin funcții publice sa poarte simboluri religioase. Femeia a facut plangere la tribunal, care insa i-a fost respinsa. Totuși, ea știa de aceasta lege inainte de numirea sa in post, relateaza The Local . Potrivit judecatorului care prezideaza tribunalul, persoanele religioase au dreptul sa predea in școlile din capitala germana, insa nu iși pot expune convingerile religioase prin insemne. Numelei profesoarei nu a fost facut public, iar tanara… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

