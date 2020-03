Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon a anuntat luni, 16 martie, ca Guvernul va solicita bancilor comerciale ale Moldovei sa identifice posibilitati pentru „inghetarea” creditelor acordate cetatenilor. Seful statului sustine ca este vorba despre „vacantele” creditare pe un termen de cateva luni, pentru a nu face…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca incepand de luni, 16 martie, cadrele didactice din municipiul Chișinau nu vor merge in instituțiile de invațamant, dar vor munci la domiciliu.

- Primarul general, Ion Ceban, a prezentat astazi consilierilor municipali pachetul de documente in vederea achiziționarii pe parcursului anului curent, a unui lot de 100 de autobuze, care vor fi asamblate la Chișinau, pentru a reinnoi in totalitate materialul rulant al I.M.

- Municipalitatea a dispus verificarea starii tehnice a blocurilor de locuințe, amplasate in zona istorica din centrul capitalei, precum și din sectoare. Astfel, pretorii sectoarelor municipiului Chișinau vor identifica blocurile problematice, inclusiv elementele constructive și decorative, și vor sesiza…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, in ședința Consiliului General al Primariei Capitalei in cadrul careia s-a votat Legea bugetului pentru anul 2020, ca alocarile bugetare venite de la Guvern sunt insuficiente, dar in momentul in care a cerut bani in plus, premierul a numit-o ”obraznica”.…

- Barbatul care luna trecuta a patruns in incinta unei companii de creditare din Chișinau și intr-un magazin de telefonie mobila, unde a aruncat cate un pachet suspect, apoi a dat bir cu fugiții, a fost gasit și reținut de Poliția Capitalei. Iata cum și-a motivat gestul.

- Autoritatile Capitalei par sa isi revizuiasca prioritatile. Pentru ca putoarea de la statia de epurare si debandada din domeniul constructiilor din Chisinau s-au rezolvat, Primaria a inceput lupta cu oamenii care cresc iepuri si gaini pe langa case.

