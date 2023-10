unde se ascund membrii grupării Peste 7.400 de rachete au fost lansate de teroriști, iar sistemul Iron Dome a interceptat doar 1.100 dintre acestea. Din numarul uriaș de rachete, aproape 600 au fost lansari eșuate in care proiectilele au cazut imediat dupa lansare, așa cum a fost in cazul spitalului din Gaza. Gaza tonight. Journalists describe it as the most […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Guvernul israelian a anunțat ca gruparea terorista Hamas a lansat asupra Israelului peste 7.400 de rachete, din 7 octombrie și pana in prezent. Dintre acestea sistemul Iron Dome a interceptat peste 1.100 de rachete, informeaza The Guardian, care citeaza publicația Time of Israel.

- Cinci dintre proiectile – rachete antitanc ghidate – au fost interceptate de scutul de aparare aeriana Iron Dome, restul nefiind indreptate spre zone populate, a precizat armata. Nu exista informatii cu privire la victime sau pagube in urma atacului. IDF spune ca bombardeaza ca riposta locurile de…

- Atac cu rachete al Hamas asupra orașului Tel Aviv! Sirenele suna, oamenii se ascund in buncareInformații de ultima ora spun ca, vineri seara, teroriștii Hamas au atacat cu rachete orașul Tel Aviv. Sirenele suna in Tel Aviv și suburbiile din jur, precum și in orașul Ashdod, de pe coasta de…

- Hamas a atacat cu rachete aeroportul din Tel Aviv, acolo unde se afla echipa Digi24 - Cristina Cileacu și Gabriel Necșulescu. Aeroportul a fost evacuat, e panica acolo pentru ca s-a dat alarma de atac aerian. Rachete nu au lovit aeroportul, au fost interceptate de sistemul Iron Dome. Oamenii fug speriați…

- Armata israeliana a anuntat ca o prima aeronava cu provizii de arme de la SUA a ajuns la o baza aeriana israeliana marti seara, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Presedintele Biden a spus repetat ca Washingtonul va trimite munitie suplimentara si rachete antiaeriene pentru a ajuta Israelul…

- Sistemul este conceput pentru a intercepta si distruge rachete cu raza scurta de actiune, avioane fara pilot, mortiere si rachete de croaziera, lansate de la distante cuprinse intre 4 pana la 70 km de distanta.

- Hamas a lansat jihadul: atac cu 100 de rachete in cel mai important aeroport din țara + un oraș cheie din Israel / Iron Dome a intrat in acțiuneCombatanții Hamas au lansat un atac dur cu rachete, care au distrus aeroportul Ben Gurion - considerat cel mai important din țara - și orașul Ashkelon (cu…

- Sunt mobilizați toți rezerviștii israelieni in operațiunea de raspuns la atacul ale carui ținte sunt civilii israelieni Mii de rachete au fost lansate sambata dimineața dinspre banda Gaza catre Israel, punand astfel capat unui armistițiu – in general respectat – de la sfarșitul razboiului de cinci zile…