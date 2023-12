Stiri pe aceeasi tema

- „Daca printre voi sunt primari care sunt impotriva integrarii, credeți ca Uniunea Europeana ar trebui sa va dea bani, in momentul in care nu susțineți UE. Unde este logica?!”, s-a intrebat președinta Maia Sandu la Forumul Primarilor. Declarațiile vin dupa ce șefa statului a fost intrebata de un ales…

- Liderul AUR George Simion neaga ca s-a intalnit cu un agent FSB - serviciul secret al Rusiei – la Cernauți in 2011, așa cum a declarat fostul ministru moldovean al apararii Anatol Șalaru. Simion a spus, joi la Digi24 , ca a primit interdicție din partea fostului președinte Igor Dodon la intrarea in…

- Liderul PSRM, fostul șef de stat, Igor Dodon, declara ca socialiștii nu vor forma coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate pentru a crea o majoritate in consiliile raionale. „Noi ducem acum negocieri cu alte partide in afara de PAS. Am vazut foarte multe speculații”, a menționat Dodon.

- "Familia social-democratilor europeni a fost cea mai ferma si puternica sustinatoare a Romaniei la nivel european. Mi-as fi dorit ca toate celelalte familii politice sa sprijine la fel Romania, insa, din pacate, actualul Guvern din Olanda si cel de dreapta din Austria au blocat aderarea tarii noastre…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat intr-un interviu publicat vineri de Financial Times ca tara sa a zadarnicit o tentativa a liderului defunct al gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, de a provoca o insurectie care sa o inlature de la putere. Potrivit presedintei Maia…

- Președintele Partidului Socialiștilor considera ca expulzarea șefului Sputnik din Republica Moldova va afecta negativ interesele cetațenilor, care iși „doresc relații de prietenie cu Rusia”. Vitalii Denisov a fost declarat indezirabil pentru 10 de ani de autoritațile Republicii Moldova.