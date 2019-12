Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 12:45 – Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, marti, cererea depusa de fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Tot marti, judecatorii au respins si contestatiile…

- Ratele dintr-o mica ferma din Franta au dreptul sa macane in continuare, a hotarat marti un tribunal, respingand astfel plangerea unor vecini nemultumiti de zgomotul produs de aceste pasari, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Tribunalul din Dax a dispus ca nivelul de zgomot produs de circa saizeci…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația in anulare formulata de Radu Mazare impotriva deciziei de condamnare definitiva la 9 ani in dosare privind retrocedarea plajelor din Constanța. „Respinge, ca inadmisibile, contestatiile in anulare formulate de contestatorii-condamnati Mazare…

- Hakan Atilla a fost eliberat dintr-o inchisoare din statul Pennsylvania in data de 19 iulie 2019, dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de 32 de luni de inchisoare, pentru ca a ajutat Iranul sa ocoleasca sanctiunile impuse de Washington. La cateva zile dupa ce a fost eliberat din inchisoare, Hakan…

- Senatorii au respins astazi modificarea legii electorale in sensul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. PSD si UDMR au votat impotriva. Initiativa a modificarii legii a apartinut USR. In sala, au fost prezenti 75 de senatori din care 31 au fost pentru si 44 impotriva.

- Juriul de apel al IAAF a respins o reclamatie a delegatiei Chinei la Mondialele de atletism de la Doha, care a contestat acordarea medaliei de bronz spaniolului Orlando Ortega in finala probei de 110 m garduri, desi s-a clasat initial pe locul 5, relateaza EFE.

- UPDATE, 12:47 – Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a respins astazi candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru transporturi, au declarat pentru AGERPRES surse de la Bruxelles. (Agerpres) Impotriva candidaturii Rovanei Plumb au fost 13 voturi, iar in favoarea…

- A ieșit la iveala motivul pentru care Federația Romana de Fotbal, organizatoarea Cupei Romaniei, nu a admis contestația depusa de campioana țarii dupa infrangerea din 16-imile Cupei Romaniei de pe Stadionul Municipal.