- Motociclistul implicat intr-un accident pe DJ 101P, la Filipestii de Targ (detalii aici) nu a mai putut fi salvat. Decesul acestuia a fost anuntat luni dupa amiaza de catre IJP Prahova. Victima este un tanar de doar 25 de ani, care a suferit leziuni grave in urma impactului cu o autoutilitara. Detalii…

- Doua accidente mortale au avut loc ieri pe drumurile din judetul Iasi. Un motociclist si-a pierdut viata la Miroslovesti, iar un pieton a fost lovit de catre un autoturism la Strunga. Primul accident mortal a avut loc in jurul orei 11, atunci cand Simion Zafiu (foto), un barbat de 33 de ani, din judetul…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale importante s-a produs pe DJ 107 M, in localitatea Luna de Sus, in cursul zilei de vineri, 19 iunie. O șoferița de 38 de ani, din comuna Floresti, circula prin Luna de Sus și a schimbat direcția de mers fara sa se asigure. Aceasta a virat stanga,…

- Tragedie in Prahova, duminica seara. Un tanar in varsta de 19 ani a fost accidentat de tren intre Floresti si Buda. Echipajele ISU venite la locul tragediei nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata baiatului, fiind declarat decesul acestuia, cauzat de leziunile grave suferite.…

- Accidentul a avut loc pe drumul european spre Botosani, aproape de Harlau. Șoferul decedat (foto) a virat la stanga, iar din lateral a fost izbit violent de masina care era in depasire pe linie continua.

- Un tragic accident de circulație in care a fost implicata o Dacia Sandero și un TIR condus de un roman a avut loc pe A30, in Germania. In urma impactului, șoferița de la volanul Daciei a decedat.Accidentul a avut loc in urma cu cateva zile pe A 30, langa Osnabruck, in momentul in care camionul articulat…

- O autospeciala de politie locala, in care se aflau doi jandarmi, un ofiter de politie nationala si un politist local, a fost lovita de tren sambata in comuna Dumbrava, au informat ISU si IPJ Prahova.Politistul local a ramas incarcerat in masina si echipele de salvatori au actionat pentru scoaterea…

- Un tanar a fost pedepsit de catre magistrați, dupa producerea unui tragic accident rutier. In urma impactului, o persoana a fost proiectata zeci de metri prin aer. Rudele celui decedat au primit despagubiri de peste 240.000 de lei. Un accident rutier extrem de grav a dus la condamnarea unui tanar ieșean.…