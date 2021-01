Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Marașești au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca tanarul avea permisul de conducere reținut. In cauza a fost…

- DEPISTAT IN TRAFIC SUB INFLUENTA ALCOOLULUI SI FARA PERMIS Sambata, 9 ianuarie a.c., in jurul orei 19:15, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au identificat un barbat, de 25 de ani, in timp ce conducea un vehicul in localitatea Ploscuțeni, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- Polițiștii rutieri intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112 . Din primele date, pe drumul județean DJ 241, in localitatea Tanasoaia, doua autoturisme au intrat in coliziune, rezultand ranirea unui tanar, de 21 de ani, din judetul Galați. Victima a fost transportata la spital. UPDATE! Accidentul…

- EVENIMENT PRIVAT INTRERUPT DE POLIȚIȘTI Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un tanar, in varsta de 20 de ani, a organizat la domiciliul sau din satul Tulnici o petrecere la care participau mai mulți tineri cu varste cuprinse intre 17 și 26 de ani.…

- O tanara din comuna Vulturu a povestit, printr-o postare pe Facebook, cum fratele ei in varsta de 17 ani a reușit sa prinda, duminica noaptea, un hoț care voia sa le intre in curte. „In ziua de astazi, nu mai poți avea incredere sa locuiești in propria ta casa! Azi-noapte (n.n. duminica), mai exact…

- Ieri, 25 noiembrie, in jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Marașești au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 21 de ani și au constatat faptul ca nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodata, in urma verificarilor efectuate, au constatat…

- Dosar penal la regimul rutier, intocmit de polițiști La data de 09 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mera au depistat o femeie de 45 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism ce tracta un alt autovehicul radiat din circulație și pe care femeia l-a incredințat…