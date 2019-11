Un tanar din Targu Lapus si-a pierdut libertatea! Condamnat pentru talharie calificata si furt calificat, incarcerat de politisti

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului 2018, un tanar de 27 de ani din Pitești și-a sechestrat iubita in propriul autoturism. Acesta i-a sustras geanta, in care avea telefonul mobil și o suma de bani. Dupa ce a scapat din autoturismul acestuia, femeia i-a facut plangere la poliție. Acum, barbatul platește pentru fapta…

- Marti, 29 octombrie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Politistii au depistat si incarcerat un sighetean de 49 de ani, condamnat la 3 ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor…

- Luni, 28 octombrie, politistii lucratorii Compartimentului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Orasului Borsa au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de instanta pe numele unui barbat din oras. In urma activitatilor desfasurate, acestia au depistat si retinut…

- Un tanar de 30 de ani este cercetat in stare de arest preventiv sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, informeaza DGPMB, potrivit Agerpres. Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Politistii din Sighetu Marmatiei au pus luni in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Sibiu. Acestia au depistat pe raza municipiului un barbat de 44 de ani, din judetul Sibiu, condamnat la 4 ani si 20 zile inchisoare sub aspectul comiterii infractiunii de inselaciune,…

- Un tanar, din Targu Jiu, a ajuns la inchisoare pentru ca a condus beat și fara permis auto. Politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au pus ieri in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Targu Jiu, privind un tanar, de 21 de ani, din comuna Grozești, județul…

- MARAMURES: Mandate de executare a unei pedepse privative de libertate, puse in aplicare de polițiști La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis de Judecatoria…

- In urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat si retinut un tanar din Baia Mare, cercetat pentru comiterea unei talharii. Acesta a fost prezentat instantei care a dispus arestarea sa preventiva. In fapt, in noaptea de 11 spre 12 august, cel…