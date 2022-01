Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 ani a ajuns la spital, sambata, cu multiple leziuni, dupa ce a fost atacat de un urs in timp ce se afla la o partida de vanatoare, intre localitatile Atid si Inlaceni. Seful Serviciului de Ambulanta Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat pentru Agerpres ca, potrivit primelor informatii,…

- Un inginer in varsta de 32 de ani și soția acestuia sunt audiați, luni, de poliție și vor fi sancționați dupa ce barbatul l-a stropit cu cerneala pe fața pe liderul AUR, George Simion, cel care a organizat la Iași manifestațiile de ziua Micii Unirii, in ciuda opoziției autoritaților locale care au refuzat…

- Un tanar de 23 de ani din localitatea vasluiana Stancaseni a fost gasit sambata dimineata intr-o padure, in stare grava, prezentand o plaga taiata la nivelului gatului, au anuntat reprezentantii Serviciului de Ambulanta (SAJ) Vaslui.

- Un tanar a fost ranit grav la cap in urma unui accident petrecut pe raza localitatii Farasesti din comuna Pietroasa. Mai multe surse au declarat pentru Lugoj Info.ro ca accidentul s-a produs intr-o exploatatie forestiera. Barbatul in varsta de 23 de ani ar fi lucrat pe un taf iar la un moment dat a…

- Un cioban a ajuns la spital cu mai multe rani si o fractura, dupa ce a fost atacat de un urs, la o stana. Seful Serviciului Judetean de Ambulanta Harghita, dr. Peter Szilard a declarat pentru AGERPRES ca starea barbatului de 63 ani este stabila, el fiind transportat la Unitatea de Primiri…

- Un batran in varsta de 84 de ani, din comuna Baia, a fost atacat in casa, in plina noapte, de un tanar care l-a lovit in cap și i-a cerut banii. Polițiștii au stabilit ulterior ca autorul tentativei de talharie este un tanar in varsta de 17 ani.Pe 6 noiembrie, in jurul orei 19.45, polițiștii ...