- Vineri, 20 noiembrie 2020, in jurul orei 23.50, polițiștii Postului de Poliție Vidra l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74A, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Dosar penal la regimul rutier intocmit de polițiști La data de 07 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat un barbat, in varsta de 69 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 D Tulnici. In urma verificarilor efectuate de polițiști,…

- Sambata noapte polițiștii Poliției Orașului Salcea, au oprit pentru control, in orașul Salcea autoturismul care circula pe DN 29 din direcția Suceava catre Botoșani și care era condus de catre un tanar de 20 de ani, din com. Tudora, jud. Botoșani. Intrucat conducatorul auto nu avea asupra sa permisul…

- Serviciul de Poliție Rutiera Suceava a luat o masura de sancționare record, nu numai pentru Suceava, ci și la nivel național. Un tanar in varsta de 20 de ani, din Siret, care a gonit cu echipaje de poliție dupa el in jur de 70 de kilometri, a fost inregistrat de sistemele video de pe autospeciale ...

- Ieri, 22 septembrie 2020, in jurul orei 08,00, polițiștii Postului de Poliție Cenade, in timp ce acționau pe strada Principala din localitate, l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Cenade, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto,…

- Ziarul Unirea Tanar de 29 de ani, cu permisul suspendat, prins de catre polițiștii din Cenade conducand un autoturism. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Cenade au depistat un tanar de 20 de ani din comuna, in timp ce conducea, avand permisul de conducere suspendat. Cercetarile sunt continuate pentru…

- La data de 6 septembrie a.c., ora 19.13, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Panciu au depistat un barbat de 38 de ani, din orașul Panciu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2D, in zona localitații Burca, intr-o zona cu limitare de viteza 90km/h, cu viteaza de 155 km/h. Conducatorul auto…

- O patrula din cadrul Poliției orașului Solca a oprit pentru control pe strada Tomsa Voda din localitate, autoturismul condus de un barbat de 34 de ani din orasul Frasin. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date s-a constatat faptul ca, barbatul de 34 de ani are permisul de conducere…