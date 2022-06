Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce un tanar a fost scos din mare inconstient, duminica dupa amiaza, in statiunea Costinesti, iar ulterior a decedat. Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta au precizat ca acesta avea un traumatism cranian grav. Victima nu a fost deocamdata…

- Este vorba de un tanar care a cazut de la etajul 10 al blocului CAM 2 din Slatina. Barbatul a fost observat de doi martori, pe casa scarii blocului, cu putin inainte sa faca gestul tragic, potrivit ziarului local Olt-Alert.Oamenii au incercat sa-l convinga sa nu sara, insa barbatul a refuzat sa-i asculte.…

- O femeie a murit, joi, lovita de tren in apropierea stației CFR Piatra Craiului, județul Cluj. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, potrivit ziarului Cluj24. Mecanicul a anunțat poliția in jurul orei 08.30. Acesta le-a spus polițiștilor ca in zona stației CFR Piatra Craiului, in localitatea Bucea,…

- O femeie de 51 de ani a murit, joi, 21 aprilie, lovita de un tren, in localitatea Bucea, județul Cluj.Polițiștii au fost semnalați cu privire la un incident petrecut in dimineața zilei de joi, 21 aprilie, in apropierea stației CFR Piatra Craiului, din localitatea Bucea, județul Cluj. O femeie a fost…

- Poliția a fost sesizata prin apel la 112 de catre un angajat al localului, care a anunțat ca mai multe persoane s-au luat la bataie și agresorii folosesc batele.Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit ca scandalul a pornit de la un conflict mai vechi dintre un tanar de 28 de ani din localitate…

- O refugiata din Ucraina, in varsta de 56 de ani, a fost gasita moarta sambata seara, 26 martie, inecata in piscina unui hotel din Tasnad, judetul Satu Mare, a transmis publicația locala Presa Satu Mare.La fața locului au fost chemate și echipaje de prim-ajutor, dar femeia din Ucraina nu a mai putut…

- In aceasta dimineata, politistii au fost semnalati prin apel la 112, despre faptul ca o persoana a fost gasita inconstienta in Lunca Ilvei.Potrtivit IPJ Bisatrita Nasaud, un minor de 16 ani, din localitate, in timp ce se afla la domiciliu a fost gasit in stare de inconstienta de catre un vecin.In urma…