Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer, prins beat la volan nu va scapa de sentința, chiar daca instanța l-a achitat deja o data. Curtea de Apel de la Ocnița a anulat sentința de achitare și a trimis cauza la rejudecare, se arata intr-un comunicat al Procuraturii Generale.

- Persoanele vatamate, doi tineri cu care Alexandru Bogdan Ungureanu se afla la sala de fitness, și-au retras plangerile „Dintr-o singura lovitura”, aflam din motivarea instanței, inculpatul i-a taiat cu cutitul pe cei doi minori, pe unul – in zona gatului, pe celalalt – in zona pieptului In septembrie…

- Un tanar de 20 de ani, din Cluj-Napoca, a fost prins cu droguri la proba practica pentru obținerea permisului de conducere, potrivit autoritaților. „La data de 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au constatat ca un candidat, aflat…

- Despre candidați bauți la examenul pentru obținerea permisului s-a mai auzit. Dar de aceasta data, un tanar din Cluj a plusat. La examenul pentru obținerea permisului de conducere, pe traseu, a fost gasit pozitiv la substanțe interzise. La data de 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul…

- Intr-o situație cu adevarat neașteptata, un polițist de examinare auto din Cluj-Napoca a devenit erou in timpul unui examen de conducere, salvand viața unei femei de 45 de ani, care s-a aflat la granița dintre viața și moarte. Barbatul a avut o prezența de spirit demna de urmat de catre oricine. O femeie…

- O clujeanca a intrat in stop cardio respirator chiar in timpul examenului auto. Noroc cu polițistul examinator care i-a aplicat manevrele de resuscitare pana la sosirea ambulanței. Ionuț, un angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere din Cluj, a salvat viața unei femei care a…

- O femeie din Cluj-Napoca, care intrase in stop cardiac, a fost salvata chiar de polițistul din dreapta, care o examina pentru obținerea permisului de conducere. Acesteia i se facuse rau la volan, la doar doua minute dupa ce incepuse traseul de examen. Agentul a apasat imediat frana de urgența, a coborat-o…

- Un copil de 12 ani și un tanar șofer, din Malu cu Flori, au reușit sa scape miraculos in urma accidentului ingrozitor in care au fost implicați, duminica dupa-amiaza, pe DN 72A, pe raza satului Oncești. Ambii au scapat cu viața dupa ce s-au izbit de un cap de pod cu mașina, iar apoi s-au rasturnat la…