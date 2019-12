O familie este in culmea disperarii, dupa ce le-a disparut copilul, chiar in ziua de Craciun. Tanarul a fost vazut ultima data in casa unui prieten de-al sau, in Timișoara. Gabriel Gyarmati a disparut in data de 25 decembrie. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru depistarea tanarului in varsta de 21 de ani. […] Articolul Un tanar a disparut in ziua de Craciun. A fost vazut ultima data in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .