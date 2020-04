Un start-up romanesc de 10 milioane de dolari, in fata investitorilor din Silicon Valley: Avem optiunea ideala pentru scenariul in care ne aflam #Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Facebook doneaza inca 100 milioane de dolari pentru a sprijini presa in timpul crizei, primii bani urmand sa ajunga in 50 de redactii din SUA si Canada. Facebook Inc. a anuntat, luni, ca va invest...

- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate…

- ​Un startup IT din Marea Britanie a obținut miercuri o finanțare de 20 de milioane de dolari, iar în echipa investitorilor se afla și un român. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Un startup IT românesc de tehnologii din domeniul asigurarilor (insurtech), fondat de 1 an, a ajuns sa valoreze 2 milioane de euro dupa ce a primit o investiție de 300.000 de euro de la un grup de investitori privați și un fond de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.....

- Startup-ul britanic Revolut a primit o finanțare de 500 de milioane de dolari, compania ajungand astfel sa fie evaluata la 5.5 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Noua runda de investiții a fost condusa de TCV, firma de capital de risc din Silicon Valley și unul dintre primii investitori ai…

- ​Compania de robotizare si automatizare UiPath a încheiat 2019 cu un venit anual de 360 de milioane dolari si ajunge la peste 6.000 de clienti. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Anul trecut, autoritațile canadiene au acuzat Volkswagen de incalcarea legislației naționale de mediu și distribuirea de informații false cu privire la emisiile vehiculelor pe care grupul german le-a exportat in statul nord-american. Canada a anunțat 60 de capete de acuzare in dreptul Volkswagen, dintre…

- In varsta de 38 ani, Roger Federer a adunat pana in prezent 900 milioane de dolari, pe terenul de tenis si in afara acestuia. Doar pe parcursul anului 2019, el a incasat 93,4 milioane dolari, acesta fiind cel mai prolific sezon din cariera sa. Aceasta suma va fi egalata sau chiar depasita…