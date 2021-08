Un șofer băut a lovit patru mașini parcate pe o stradă din Slobozia Un șofer baut a lovit, vineri seara, patru mașini parcate pe o strada din Slobozia. Barbatul avea o alcoolemie de 1,15 la mie. Potrivit IPJ Ialomița, evenimentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 21.00. Cu toate acestea, s-au inregistrat doar pagube materiale. In urma impactului nicio persoana nu a fost ranita, potrivit publicației locale Obiectiv . Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii continua cercetarile sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

