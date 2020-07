Thames Clippers opereza un serviciu disponibil in Londra si include statii de-a lungul raului la Canary Wharf in est, London Eye in centru si Battersea Power Station in vest. Pilonii si barcile vor fi rebranduite, iar utilizatorii vor putea cumpara bilte de pe aplictia Uber, alaturi de metodele existente, in conditiile in care oamenii cauta alternative la trenuri si autobuze, in contextul epidemiei de coronavirus. ”Multi londonezi cauta noi mijloace de transport in oras, in special cand reiau naveta catre serviciu”, a declarat directorul Uber pentru nordul si estul Europei, Jamie Heywood. Structura…