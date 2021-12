Agentia Uniunii Europene pentru combaterea criminalitatii, Europol, a publicat vineri lista celor mai cautati 62 de infractori, sub titlul „Ascunsi la vedere", iar pe aceasta figureaza si un roman de 28 de ani, care ar fi comis o serie de infractiuni grave pe teritoriul Irlandei Cetateanul roman cautat de Europol se numeste Milut-Liviu Ciuches si, potrivit paginii publicate despre acesta de Politia Romana, a constituit in aprilie 2014, in timp ce se afla in Irlanda, impreuna cu alti romani, un grup de criminalitate organizata cu scopul obtinerii de venituri financiare din fapte ilegale. Membrii…