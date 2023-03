Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care traia in Spania și era managerul unui restaurant din localitatea Gijon, a murit, duminica, in circumstanțe inca neelucidate. Conform primelor date din ancheta, barbatul de 38 de ani s-a stins din viața dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul al patrulea, scrie Știridiaspora. Se pare ca…

- O crima de-a dreptul infioratoare a avut loc sambata dupa-amiaza intr-o gospodarie din Campulung Moldovenesc. Un barbat in varsta de 65 de ani a murit dupa ce a fost lovit in cap cu un topor de mai multe ori. Practic, capul celui lovit a fost zdrobit si nu a mai ramas mare lucru. Din cercetari s-a…

- Probele ADN colectate de pe mucul de tigara si munca de investigatie perseverenta au condus autoritatile la barbatul despre care se spune ca a ucis-o pe Rira Curran intr-un interval de 70 de minute, intr-o noapte de iulie din 1971, a anunțat Poliția, relateaza G4Media.ro, care citeaza The Associated…

- O a doua inregistrare video aparuta luni pe retelele sociale arata executia cu barosul a unui rus care a fugit din grupul de mercenari Wagner in timp ce lupta in Ucraina, dupa ce in noiembrie a circulat un alt videoclip care arata eliminarea prin aceeasi metoda a unui dezertor din compania militara…

- Alegatorii din Liechtenstein au respins in mod categoric propunerea de interzicere a cazinourilor, in cadrul unui referendum care a polarizat micul principat și pe cei 40.000 de cetațeni ai sai. Cu șase cazinouri raspandite in aceasta țara, care are aproximativ dimensiunea orașului Bruxelles – sau 1/8…

- La Brașov a avut loc o crima salbatica! In comuna Bran, un cuplu a fost gasit intr-o balta de sange, in dormitor. In varsta de 38 de ani, barbatul lucra la Inspectoratul pentru Situații de Urgența, iar luni dimineața acesta nu a mers la serviciu. Colegii au anunțat imediat familia. Tatal acestui, dar…

- Un deținut condamnat la moarte din Vietnam a fost prins la 42 de ani dupa ce a evadat din inchisoare. Vo Van Ba fusese condamnat la moarte pentru viol și crima, fapte comise in 1977, dar a reușit sa evadeze pe 3 octombrie 1980, in timp ce aștepta sa fie executat.

- Crima cumplita in nordul Romei, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-o cafenea unde se desfașura o intalnire a rezidenților unui bloc de apartamente. In urma atacului, trei femei au fost ucise cu sange rece. Dupa evenimentul marcant, mai multe persoane publice au transmis mesaje dure la adresa…