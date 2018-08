Miercuri, 15 august, politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au depistat un barbat in zona garii CFR Constanța, in varsta de 30 de ani, din municipiul Constanța, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile spaniole.



Cel in cauza a fost dat in urmarire internationala pentru comiterea unor infracțiuni de furt calificat și constituirea unui grup infracțional organizat, acesta sustragand dintr-un magazin, din Spania, mai multe obiecte de lux, precum ceasuri și bijuterii, in valoare…