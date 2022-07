Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Thassos cauta un barbat din Romania, cu o mașina de culoare inchisa, care, la primele ore ale zilei de sambata, 30 iulie , a provocat pagube mașinii unei grecoaice, parcate in fața unui club de noapte, relateaza Kavala News . Placuța de inmatriculare a vehiculului a fost data și Garzii…

- Polițiștii constanțeni au confiscat ceasuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 7,8 milioane de euro, depistate in Port. Au mai fost depistate si alte bunuri susceptibile a fi contrafacute, estimate la aproape 668.000 de euro. In total, politistii de frontiera si inspectorii vamali au identificat,…

- Tanarul de 25 de ani, din Craiova, care a disparut in apele din zona plajei Mylos din Lefkada a fost gasit mort. Baiatul s-a facut nevazut chiar sub privirile prietenilor, pe o plaja fara salvamari, duminica. Incidentul s-a petrecut in prima zi de vacanta. Inca de atunci, atat acestia cat si autoritatile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit intr un autocamion si in doua locatii de pe raza judetului Constanta 760.000 de pachete cu tigari de contrabanda, fara timbru fiscal.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 23.06.2022, in jurul orei 20.00, politistii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de autoritatile din Belgia, aflat in posesia unui cetatean roman.In data de 02.06.2022, in cadrul unei actiuni organizate de catre politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, pe linia prevenirii…

- O ambarcațiune cu 30 de migranți din Orientul Mijlociu la bord a inceput sa se scufunde in timp ce era remorcata de o nava a Garzii de Coasta, catre portul Constanța, scrie publicația locala constanțeana Focus Press. Din cauza numeroaselor obiecte ramase in urma, plutind pe apa, s-a ajuns la concluzia…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, marti, ca legea offshore este foarte importanta si nu intelege graba cu care actul normativ este trecut prin Parlament, beneficiarul gazelor din Marea Neagra fiind o companie de stat, dar nu a statului roman, ci a celui austriac. „Este o lege foarte…