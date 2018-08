Un recidivist beat din Argeș și-a înjunghiat vecinul Un recidivist beat din Argeș și-a injunghiat vecinul. Polițiștii Secției de Poliție Rurala Buzoesti l-au depistat pe S.S.C., de 48 de ani, din Popesti, banuit de savarșirea infracțiunilor de lovire, distrugere si tulburarea ordinii publice. Barbatul este banuit ca luni seara (20 august), in timpul ce se certa cu un vecin, acesta l-ar fi injunghiat cu un cuțit si i-ar fi distrus geamul autoturismului. Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, barbatul este recidivist și in momentul conflictului, acesta consumase alcool. Agresorul a fost reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

