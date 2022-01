Stiri pe aceeasi tema

- Neculai Miron, primarul liberal al comunei Bosanci din județul Suceava, a semnat, sambata, inițiativa demarata de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) pentru demiterea din funcție a președintelui Klaus Iohannis, informeaza news.ro . Edilul, care s-a facut remarcat pentru atitudinea sa antivaccinista,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), condusa de George Simion și Claudiu Tirziu, a incredințat coordonarea campaniei prezidențialele din 2024 lui Adrian Thiess. In penultima zi a lui 2021, Adrian Ragnar Thiess, cunoscut in Romania mai mult sub titulatura de impresar sportiv și intermediar de mici…

- George Simion, liderul AUR, a anunțat ca primarului Timișoarei, Dominic Fritz, i se pregatește o surpriza. Partidul care a dat buzna peste edilul-șef in cladirea de pe CD Loga in cursul zilei de vineri va pune la punct o ”Liga anti Fritz”, care sa il dea jos de pe postul caștigat la alegerile locale,…